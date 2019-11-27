«Газпромнефть-Заполярье» взыскала с ФНС 22,7 млн рублей за несвоевременный возврат НДС

Восьмой арбитражный апелляционный суд обязал инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС) №3 по Тюмени выплатить ООО «Газпромнефть-Заполярье» 22,7 млн руб. Речь о процентах за то, что налоговый орган не вовремя возвратил компании НДС. Решение суда вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, «Газпромнефть-Заполярье» обратилась в суд в мае. Компания указывала, что ИФНС должна ей выплатить проценты за несвоевременный возврат НДС за разные периоды 2016- 2018 годов. Иск составил 30,5 млн руб., из них 22,7 млн руб. – проценты за НДС, который налоговики отказались возмещать («Газпромнефть-Заполярье» добилась его возмещения в суде), и 7,8 млн руб. — проценты за НДС, который вышестоящая налоговая служба возместила компании, но после проведения камеральной проверки. Апелляционный суд удовлетворил требование истца частично, сославшись на неверность предоставленных «Газпромнефть-Заполярье» расчетов.

По словам руководителя налоговой практики юридической фирмы «Арбитраж.ру» Дениса Черкасова, налоговые органы несут ответственность за убытки, причиненные налогоплательщикам вследствие своих неправомерных действий. «В случае нарушения срока возврата налога, налогоплательщик вправе требовать денежной компенсации в виде процентов, начисляемых исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ»,— пояснил юрист.

Если налогоплательщик до окончания камеральной проверки декларации по НДС не подаст заявление о возврате налога, то у налогового органа не возникает обязанности возвратить налог и начислить проценты за несвоевременный его возврат, уточнил Денис Черкасов. «Если налогоплательщик своевременно не подаст заявление о возврате НДС, то он утрачивает право на получение процентов по статье 176 НК РФ и возврат осуществляется по общим правилам статьи 78 НК РФ, что влияет на условия начисления процентов, а, следовательно, и на их размер»,— пояснил эксперт.

Алексей Охлопков