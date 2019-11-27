Минстрой обязали поставить на жилищный учет страдающего хроническим заболеванием саратовца

По требованию прокуратуры Саратовской области региональное министерство строительство и ЖКХ поставило на жилищный учет жителя областного центра. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурорская проверка, проведенная по заявлению саратовца, показала, что он страдает тяжелой формой хронического заболевания, включенного в перечень болезней, при которых совместное проживание граждан в одной квартире невозможно. При этом заявитель живет в помещении, из которого подлежит выселению, и другого жилья у него нет. Однако минстрой отказал ему в постановке на жилищный учет.

Это стало поводом для обращения в суд, исковые требования прокуратуры удовлетворены.

Марина Ковалева