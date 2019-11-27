Петербург вошел в десятку городов РФ по качеству жизни

Петербург вошел в десятку российских городов по качеству жизни, заняв шестую строчку рейтинга.

Как следует из исследования Финансового университета при правительстве РФ, первое место заняла Казань. В первую тройку вошли Тюмень и Грозный. Москва заняла пятую строчку рейтинга, а Петербург — шестую. В Первую десятку вошли также Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово.

Добавим, что при составлении рейтинга учитывались работа городских служб, благоустройство, работа властей, образовательная и культурная инфраструктуры.