В правительстве Нижегородской области объяснили удорожание ледовой арены

Стоимость строительства ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде выросла с 6 млрд руб. до 10,9 млрд руб. «по результатам проектно-изыскательских работ», сообщает пресс-служба правительства региона. Подрядчик пересчитал стоимость, проанализировав требуемые технико-экономические показатели, предполагаемый функционал арены и стоимость строительства похожих ледовых дворцов в других городах.

Региональный минстрой объясняет, что первоначальная стоимость строительства ледовой арены в Нижнем Новгороде вместимостью 12,7 тыс. зрителей рассчитывалась на основе проекта спортивного комплекса в Самаре вместимостью 10 тыс. зрителей. По информации правительства Нижегородской области, документация по самарскому объекту была разработана в 2013 году, и стоимость строительства аналогичной нижегородской арены исходя из тех данных оценивали в 6 млрд руб.

Однако позже проект самарской площадки откорректировали. Сейчас, по данным правительства Самарской области, в областном центре строится ледовый дворец с тремя, как и в Нижнем Новгороде, площадками (основная, тренировочная и для керлинга). Стоимость его строительства в 2018 году оценивалась в 2,7 млрд руб. Вместимость дворца составит 5 тыс. зрителей, а площадь здания – 28 тыс. кв. м (в Нижнем Новгороде – 66,1 тыс. кв. м.).

По информации нижегородского минспорта, в проектах регионального и федерального бюджетов на 2020-2022 годы заложены средства на строительство ледовой арены. Однако в каком объеме планируется финансирование, не понятно – информация уточняется.

Ранее сообщалось, что внешний образ будущего ледового дворца на Стрелке был создан на основе «Хумо Арены» в Ташкенте, внутренняя планировка – на основе «Айсберга» в Сочи.

Сравнение параметров проектов ледовых дворцов в нескольких городах:

По данным правительства Нижегородской области

Анастасия Еремина