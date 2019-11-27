Приговор убийце девочки в Сочи оставили без изменений

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу Ивана Теодорова, который был приговорен Лазаревским районный судом Сочи к 12 годам строгого режима за убийство несовершеннолетней дочери своей бывшей супруги.

Как напоминают в крайсуде, в августе 2017 года Теодоров приехал в Сочи к своей бывшей жене и их общему ребенку. Находясь с дочерью экс-супруги от первого брака в лесном массиве поселка Лоо, он нанес ей камнем несколько ударов, от которых девочка скончалась на месте. Труп ребенка Теодоров в уединенном месте в лесу и скрылся, после чего принимал активное участие в поисках девочки.

В августе 2018 года мужчина дал признательные показания и показал место, где были обнаружены скелетированные останки убитой. В апелляционной жалобе осужденный заявил о несогласии с чрезмерно суровым приговором, однако судьи не нашли оснований для смягчения наказания.

Василий Хитрых