В Альметьевском районе произошел порыв продуктопровода

Порыв внутрипромыслового стального продуктопровода НГДУ «Джалильнефть» произошел сегодня утром рядом с деревней Шарлама Альметьевского района Татарстана. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, в результате инцидента на площадь 140 кв. м разлилась водонефтяная эмульсия.

Прибывшие на место спасатели установили, что причиной происшествия стала коррозия металла. Они раскопали трубопровод, наложили хомут и откачали водонефтяную эмульсию в вакуумную машину. В 14:00 сотрудники МЧС закончили восстановительные работы на трубопроводе. В ликвидации последствий ЧП принимали участие 37 человек и десять единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек и два автомобиля

Информация о происшествии была передана в региональные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также в Минэкологии республики. Сегодня планируется вывезти загрязненный грунт, после чего он будет утилизирован.

"Ъ-Казань"