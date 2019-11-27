В произведенных на заводе «Буденновскмолпродукт» сливках нашли антибиотики

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили антибиотики в сливках, произведенных ОАО «Буденновскмолпродукт», сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии.

Согласно протоколу испытаний «Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов», в питьевых стерилизованных сливках с массовой долей жира 10 % был обнаружен левомицетин.

«Наличие антибиотиков в пищевой продукции является нарушением требований производства молочной продукции, предусмотренных Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"»,— говорится в сообщении.

Управление выдало ОАО «Буденновскмолпродукт» предписание о прекращении действия декларации о соответствии, которое нарушитель в срок не исполнил. Тогда в отношении предприятия возбудили дело об административном правонарушении по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение изготовителем в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти) и направили его в Арбитражный суд Ставропольского края.

По данным с сайта компании, ОАО «Буденновскмолпродукт» выпускает более 70 видов молочных продуктов и 30 наименований хлебобулочных изделий. Компания специализируется на выпуске сливочного масла крестьянского, сухого обезжиренного и цельного молока, цельномолочной продукции, мягких рассольных сычужных сыров.

Дарья Голякова