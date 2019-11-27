Трактористы заблокировали подъезды к Парижу и Елисейские Поля

Сегодня, 27 ноября, с раннего утра во Франции началась массовая забастовка работников сельского хозяйства. Как сообщает Le Figaro, в шесть утра по местному времени в столицу с шести направлений начали стягиваться колонны тракторов, которые тут же парализовали движение на нескольких магистралях, ведущих в Париж.

В общей сложности к столице направилось около 1 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. А в полдень часть из них — около 200 машин — прибыли на Елисейские Поля и остановили движение по одной из самых оживленных улиц города. Остальные остановились на магистралях, часть из них направилась к аэропорту Шарль-де-Голль.

Работники сельского хозяйства жалуются на ухудшение условий труда и невозможность реализации своей продукции из-за действий властей, которые привели к тому, что продукцию французских фермеров вытесняют импортные продукты на порядок дешевле. Кроме того, протестующие говорят о невыполнении принятого в прошлом году закона Egalim, который был призван защитить интересы французских работников сельского хозяйства. Трактористы требуют встречи с президентом Эмманюэлем Макроном и не намерены покидать трассы и Елисейские Поля, пока их требования не будут выполнены.

Кирилл Сарханянц