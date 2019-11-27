Ижевск занял 50-е место из 78 в рейтинге городов России по качеству жизни

Ижевск занял 50 место из 78 в рейтинге городов страны по качеству жизни. В исследовании, которое провел Финансовый университет при правительстве России, приняли участие не менее 600 человек из 78 городов с населением более 250 тыс. человек.

В ходе опроса граждан просили оценить работу дорожных служб, развитие образования культуры, состояние жилфонда и благоустройство, работу местных властей, качество медобслуживания и общее положение дел в городе. Лидерами рейтинга стали Казань, Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва и Санкт-Петербург. Аутсайдерами — Улан-Удэ, Махачкала, Астрахань, Волгоград, Омск и Тольятти.