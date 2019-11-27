Предприятия-банкроты в Татарстане задолжали свыше 212 млн рублей по зарплате

На сегодняшний день задолженность предприятий-банкротов в Татарстане составляет свыше 212 млн руб. Всего в Татарстане таких предприятий насчитывается 51, сообщает пресс-служба управление Росреестра по республике.

При этом за десять месяцев 2019 года за счет работы Росреестра предприятия-банкроты погасили свыше 40 млн руб. долгов по зарплате. Также ведомство вместе с татарстанской прокуратурой проверил работу арбитражных управляющих организаций, у которых есть задолженность по заработной плате и иных причитающихся выплат. Всего с начала года была проверена 21 организация, в пяти из них были выявлены нарушения. До конца 2019 года планируется провести еще 28 совместных проверок.

"Ъ-Казань"