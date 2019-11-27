Мэрия Краснодара презентовала проекты строительства дорог на Гидрострое

В администрации Краснодара обсудили проекты строительства дорог в микрорайоне Гидростроителей. Речь шла о проектировании Южного скоростного периметра, который свяжет Гидрострой с улицей Воронежской через Большой остров, а также о строительстве дороги по проспекту Знаменского, расширении улицы Благоева и новой трамвайной ветке вместе с автодорогой по улице Мачуги. Эти дорогостоящие проекты власти города рассчитывают реализовать при поддержке краевых и федеральных программ.

Фото: администрация Краснодара

В настоящее время утверждена документация по планированию территории для дороги по проспекту имени Знаменского от улицы Невкипелого до улицы Валерия Гассия. Там построят двухполосную автодорогу протяженностью более 1 км с пешеходными тротуарами, парковочными карманами и сетями наружного освещения. По проекту получено положительное заключение государственной экспертизы.

Фото: администрация Краснодара

Улицы Балагоева будет расширена до чтерех полос на участке от Мачуги до дома № 7 по Дмитрия Благоева. Реализация этого проекта, по словам чиновников мэрии, позволит расширить выезд с «малого кольца» Гидростроя на улицу Мачуги. Протяженность реконструируемого участка — 220 м.

Фото: администрация Краснодара

Подготовка документации ведется по проекту строительства Южного скоростного периметра. Он пройдет от улицы Бородинской через улицу Валерия Гассия до Старокубанской с двумя мостами в районе парка «Солнечный остров» и далее по улице Воронежской с выходом на Адыгейскую набережную и улицу Шевченко. Протяженность четырехполосной трассы составит 9,6 км.

Также предполагается строительство трамвайной линии по улице Мачуги до улицы Бородинской. Ветка пройдет от улицы Трамвайной по улицам Мачуги, Автолюбителей, Невкипелого с разворотным кольцом в районе дома № 160/6 по улице Бородинской. Протяженность трамвайной линии составит 4,32 км.

Василий Хитрых