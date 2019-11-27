Завершился 33 Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства «Болдинская осень»

За 10 фестивальных дней спектакли и концерты посетили более 7000 нижегородцев и гостей города.



В спектаклях и концертах «Болдинской осени 2019» приняли участие 27 солистов из крупнейших прославленных театров: солист Большого театра Михаил Казаков, артистка оперной труппы Большого театра Гюзель Шарипова, солисты Мариинского театра Надежда Батоева, Константин Зверев, Екатерина Шиманович и Михаил Колелишвили, звезда мировой оперной сцены Елена Заремба и еще более 10 приглашенных артистов и дирижеров из «Геликон-опера» и «Новая опера», Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, театров оперы и балета Казани, Екатеринбурга, Астрахани. В каждом спектакле зрители встречались с ведущими солистами театра, хором и оркестром Нижегородского театра. Художественное руководство фестивалем «Болдинская осень» осуществлял музыкальный руководитель-главный дирижер театра Ренат Жиганшин.

«Фестиваль «Болдинская осень» — прекрасная традиция, которая аккумулирует высочайшее классическое искусство, лучших исполнителей российской и мировой сцены, немалый, как показал прошедший фестиваль, зрительский интерес к таким событиям» — подчеркнул директор-художественный руководитель театра Александр Топлов.

В дни фестиваля на сцене шли русские оперы и балеты, входящие в золотой фонд мирового классического искусства. Зрители увидели 9 спектаклей, 7 из которых созданы по Пушкинским произведениям. В концертах фестиваля звучала русская музыка, в том числе арии и романсы на стихи Александра Пушкина.С концертной программой «Пушкинский венок» выступил прославленный коллектив Нижегородский русский народный оркестр под управлением Народного артиста РФ Виктора Кузнецова. В сопровождении оркестра повесть Пушкина «Метель» прочел известный актер, Народный артист РФ Валерий Баринов.

В один из дней фестиваль перенесся в родные Пушкину места. Еще один концерт с участием директора «Новой оперы» Дмитрия Сибирцева и солистов этого театра прошел в Большом Болдино.

Отдельным событием «Болдинской осени» этого года стал дневной спектакль-перфоманс для детей и взрослых «Золотой петушок» с песочной анимацией и мультипликацией из цикла «Сказки Пушкина». Проект получил грант Президента РФ, как культурное событие общенационального значения в области литературы и искусства. Авторы постановки, органистка Евгения Кривицкая и режиссер Петр Татарицкий представили новый формат — синтез роскошной оперной музыки Римского-Корсакова, волшебных песочных картин-декораций и драматического повествования, понятный юным зрителям.

Заключительный концерт стал своеобразным итогом фестиваля и воспоминанием о событиях «Болдинской осени 2019». В него вошли фрагменты спектаклей, составлявших 10-дневную программу.

Новый сезон фестиваля подтвердил его славную историю. Первая «Болдинская осень» состоялась еще в 1986 году, а с 1988-го праздник театрального искусства проводится ежегодно. Сегодня это международный фестиваль, собирающий в Нижнем Новгороде дирижеров и композиторов, хореографов и художников, артистов оперы и балета, режиссеров, музыковедов и театральных критиков, журналистов и, конечно, зрителей со всей страны.

Директор-художественный руководитель театра Александр Топлов отметил, что Нижегородский театр оперы и балета продолжит традицию проведения фестиваля: «Болдинская осень 2019» завершена. Я благодарю всех организаторов, участников, зрителей фестиваля. Каким будет 34-й фестиваль, пока до деталей сказать трудно. Но он будет обязательно. «Болдинская осень» сохранит все те принципы и традиции, которые сложились на протяжении ее существования. И, конечно, в следующем фестивале будут добавлены новые краски, имена и творческие события».