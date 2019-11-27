290 автомобилей приходится на тысячу жителей Нижнего Новгорода

На тысячу жителей Нижнего Новгорода приходится 290 автомобилей.

Такие данные опубликовало агентство Автостат, определившее обеспеченность машинами жителей городов-миллионников.

Как сообщается на сайте агентства, лидером по этому показателю является Самара, где на тысячу жителей приходится 344 автомобиля. Нижний Новгород расположился сразу за Москвой на девятом месте. У нас 290 автомобилей на тысячу жителей. В среднем по стране этот показатель составляет 306 машин. Меньше всего легковых автомобилей на тысячу жителей, а именно 234, в Ростове-на-Дону.

Социолог Александра Прудника рассказал «ЪFM НН», что сейчас Нижний Новгород находится в том состоянии, когда дальнейшее увеличение числа автомобилей неизбежно вызовет кризисные явления в сфере градостроения, потому что парковочных мест катастрофически не хватает, а темпы прироста числа автомобилей обгоняют возможности города. По его словам, проблема состоит в том, что планирование города изначально не предусматривало такого уровня автомобилизации. Сейчас иная реальность, и решать эту проблему все равно придется, чтобы она не превращалась в проблему социальную и конфликтную между автомобилистами и остальным населением города. Хотя на самом деле семьи самих автомобилистов тоже страдают от того, что все дворы многоквартирных домов сейчас фактически превращены, особенно вечером, в автомобильные стоянки. Собеседник «КоммерсантъFM Нижний Новгород» убежден, что чем раньше градостроительная концепция учтет дальнейший рост уровня автомобилизации, тем лучше и легче нам будет жить через несколько лет.

Ранее «ЪFM НН» сообщал, что с учетом принятых коэффициентов, отражающих свойственное мегаполису соотношение семей с двумя автомобилями, полных семей с одним автомобилем и неполных семей с автомобилем, доля семей, имеющих хотя бы одну машину в Нижнем Новгороде оценивается не менее, чем в 40%.