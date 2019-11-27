290 автомобилей приходится на тысячу жителей Нижнего Новгорода
Эксперты считают, что это та черта, за которой транспортные проблемы могут стать социальными.
На тысячу жителей Нижнего Новгорода приходится 290 автомобилей.
Такие данные опубликовало агентство Автостат, определившее обеспеченность машинами жителей городов-миллионников.
Как сообщается на сайте агентства, лидером по этому показателю является Самара, где на тысячу жителей приходится 344 автомобиля. Нижний Новгород расположился сразу за Москвой на девятом месте. У нас 290 автомобилей на тысячу жителей. В среднем по стране этот показатель составляет 306 машин. Меньше всего легковых автомобилей на тысячу жителей, а именно 234, в Ростове-на-Дону.
Социолог Александра Прудника рассказал «ЪFM НН», что сейчас Нижний Новгород находится в том состоянии, когда дальнейшее увеличение числа автомобилей неизбежно вызовет кризисные явления в сфере градостроения, потому что парковочных мест катастрофически не хватает, а темпы прироста числа автомобилей обгоняют возможности города. По его словам, проблема состоит в том, что планирование города изначально не предусматривало такого уровня автомобилизации. Сейчас иная реальность, и решать эту проблему все равно придется, чтобы она не превращалась в проблему социальную и конфликтную между автомобилистами и остальным населением города. Хотя на самом деле семьи самих автомобилистов тоже страдают от того, что все дворы многоквартирных домов сейчас фактически превращены, особенно вечером, в автомобильные стоянки. Собеседник «КоммерсантъFM Нижний Новгород» убежден, что чем раньше градостроительная концепция учтет дальнейший рост уровня автомобилизации, тем лучше и легче нам будет жить через несколько лет.
Ранее «ЪFM НН» сообщал, что с учетом принятых коэффициентов, отражающих свойственное мегаполису соотношение семей с двумя автомобилями, полных семей с одним автомобилем и неполных семей с автомобилем, доля семей, имеющих хотя бы одну машину в Нижнем Новгороде оценивается не менее, чем в 40%.