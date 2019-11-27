Инвесторы подтягиваются к инфраструктурным проектам

Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве. Он выделит 2 млрд руб. на проект северного дублера Кутузовского проспекта, сообщает РБК. Дорога протяженностью 11 км пройдет от Молодогвардейской развязки на МКАД до «Москва-Сити». Ее строительство несколько раз переносилось. В последний раз в мэрии обещали начать стройку осенью этого года. Ожидается, что по дублеру будут ездить около 40 тыс. автомобилей в сутки. Проектом занимается «Новая концессионная компания». Она должна привлечь долгосрочные займы и собственные инвестиции. Общая стоимость проекта — примерно 55 млрд руб.

Построить эту дорогу можно и дешевле, считает доцент кафедры мостов и транспортных тоннелей МАДИ Сергей Зеге: «Если сделать трассу только для легковых машин, это будет намного дешевле, потому что нагрузка уменьшится. Для грузовых автомобилей Кутузовский проспект является нормальной линией для проезда. Очень многие уже запущенные коммерческие проекты не добирают тех сумм, на которые рассчитывали инвесторы. Наверное, 47 тыс. автомобилей в сутки в двух направлениях — это более или менее разумная оценка.

Но дальше надо посчитать рентабельность: вряд ли срок окупаемости будет меньше 15-18 лет.

Кроме того, непонятно, надо ли запускать такое количество дополнительных автомобилей практически в центр Москвы, что они там будут делать, где будут стоять. Возможно, инвесторы и найдутся, потому что они все больше внимания обращают на инфраструктурные проекты, которые хоть дают и малый, но постоянный доход».

Проехать по дублеру Кутузовского проспекта можно будет за 270 руб., сообщала газета «Ведомости». Саму дорогу планируется ввести в эксплуатацию к 2021 году. В московской мэрии предупреждали, что все риски, связанные со строительством, несет инвестор, и город не гарантирует доходность. Это привлекательный проект для бизнеса, считает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто: «Дорожное строительство длинное, но надежное и достаточно привлекательное. Другое дело, что бизнес в России вести сложно, условия не очень предсказуемы. Насколько я помню, были потенциальные инвесторы из арабских стран, которые интересовались этим проектом. Сбербанк также активно интересуется инфраструктурными проектами. Но это долгий процесс».

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В 2017 году сообщалось, что инвестиции в строительство дублера рассматривают суверенный фонд Саудовской Аравии и фонд из ОАЭ.

Яна Пашаева