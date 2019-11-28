На конкурс по выбору главного архитектора Челябинска заявились 16 кандидатов

Администрация Челябинска завершила прием заявок на включение в кадровый резерв для замещения должности главного архитектора города. Документы подали 16 человек, сообщает в своем telegram-канале начальник управления информационной политики Владимир Сафонов.

Среди желающих стать главным архитектором города больше всего челябинцев – 11 человек, включая урбаниста Льва Владова. Также на конкурс заявились три жителя Екатеринбурга, один озерчанин и один кандидат из Санкт-Петербурга.

29 ноября комиссия проверит документы кандидатов и составит список допущенных к очному собеседованию. Сам конкурс состоится 3 декабря.

Конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора Челябинска был анонсирован в конце октября. В пресс-службе администрации сообщили, что действующий главный архитектор города, 60-летний Николай Ющенко, работает и не собирается в отставку. Однако к нему в последнее время возникало много вопросов: волну критики вызвал новый генплан города и покраска дома на площади Революции в розовый цвет.