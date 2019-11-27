На Ставрополье вымогателя 15 млн рублей осудили на 8,5 лет колонии строгого режима

Кисловодский городской суд Ставропольского края вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в двух эпизодах вымогательства (вымогательство), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что с января по апрель 2016 года мужчина вымогал деньги с помощью массовых рассылок. На первом этапе он составлял письма в адрес потерпевших от имени несуществующих экстремистских организаций и требовал передать ему деньги. На втором этапе в мае 2017 года он направлял потерпевшим СМС-сообщения с угрозами расправы в случае отказа от передачи денег. Общая сумма требуемых им денег составила 15 млн руб.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8,5 лет лишения исправительной колонии строгого режима.

Дарья Голякова