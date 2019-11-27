В Краснодаре вступил в силу приговор убийце 14-летней девочки

Краснодарский краевой суд не нашел оснований для смягчения наказания Ивану Теодорову, осужденному на 12 лет колонии за убийство своей несовершеннолетней падчерицы в Сочи, сообщила пресс-служба суда.

По данным суда, Иван Теодоров жил в Сочи с женой, у которой была дочь от первого брака, после развода он продолжал общаться со своей падчерицей. В августе 2017 года он уехал вместе с девочкой из дома ее матери и поселился в хостеле. По словам осужденного, во время прогулки в лесу он поссорился с падчерицей и ударил ее камнем по голове, после чего спрятал тело и забрал принадлежавший ребенку телефон. После заявления матери девочки о ее пропаже были организованы поисковые мероприятия, в которых осужденный принимал активное участие, однако результатов розыск не дал. Спустя год местные жители нашли в лесу останки ребенка, Теодоров был задержан по подозрению в убийстве и дал признательные показания.

Анна Перова, Краснодар