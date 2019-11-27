Дума Нижнего Новгорода оценит деятельность администрации по исполнению нацпроектов

Фракция «Единой России» в городской думе решила провести 11 декабря внеочередное заседание думы, чтобы заслушать отчет администрации Нижнего Новгорода об исполнении национальных проектов.

Ранее исполнение в городе ряда программ, в частности по строительству детских садов, реализации проектов комфортной городской среды не раз подвергалось критике депутатами, общественностью и активистами.

Заслушать отчет по нацпроектам и дать оценку работе администрации поручил губернатор Глеб Никитин как секретарь регионального отделения «Единой России», сообщили во фракции.

Иван Сергеев