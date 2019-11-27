В 2020 году Удмуртия планирует удвоить объем экспорта сельхозпродукции

Планируемый объем экспортируемой Удмуртией сельхозпродукции в 2020 году составит $5,1 млн. Это на $2,4 млн больше прогнозируемых показателей за текущий год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Ольгу Абрамову.

«По состоянию на 25 ноября мы экспортировали продукцию АПК на $2,5 млн при плане $2,7 млн. Я думаю, что плановый показатель 2019 года мы достигнем»,— отметила госпожа Абрамова.

Напомним, что власти Удмуртии намерены увеличить объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса до $10,2 млн к 2024 году. Отметим, что по итогам 2018 года объем экспорта сельхозпродукции из республики составил $2,4 млн.