Из-за неосторожного обращения с огнем в Новоузенском районе пострадали двое мальчиков

В Новоузенском районе проводится проверка по факту пожара, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба саратовского СУ СК.

По предварительным данным, сегодня днем в селе Бессоновка местная жительница, возвращаясь домой из магазина, заметила дым, идущий из ее дома, где на тот момент находились сыновья семи и восьми лет. Она бросилась их спасать. В это время один из них выбежал на улицу. Прибывший на место происшествия глава семьи вынес из дома второго сына, который находился на кухне. Пожарные локализовали возгорание.

Дети госпитализированы. У них диагностировано отравление продуктами горения, у старшего - ожоги дыхательных путей, у младшего – ожоги около 10% тела.

Установлено, что возгорание возникло в центральной комнате. В качестве основной версии возгорания рассматривается неосторожное обращение детей с огнем.

Марина Ковалева