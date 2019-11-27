«Тольяттиазот» вошел в топ-20 энергоэффективных заводов России

«Тольяттиазот» занял 16-е место в рейтинге лидеров бизнеса по энергоэффективности рейтингового агентства RAEX. Об этом в среду сообщает пресс-служба предприятия.

На предприятии с 2012 года действует стратегическая программа модернизации, в рамках которой идет обновление производственных мощностей завода.

В исследовании агентства отмечается, что компаниям, вошедшим в рейтинг, «удается экономить электроэнергию, обеспечивая при этом рост производства». По данным Минэкономразвития РФ, за последние десять лет энергоэффективность российской экономики возросла на 13%.

Андрей Сазонов