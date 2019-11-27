В Нижний Новгород пришел грипп

В Нижегородской области впервые за сезон зарегистрированы два случая гриппа, оба у непривитых лиц.

Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщила заместитель начальника эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Гришина, уточнившая, что это грипп B у жительницы Шатковского района и грипп A H1N1 у жительницы Нижегородского района областного центра. Заболевшие за пределы региона не выезжали.

Собеседница «ЪFM НН» сообщила, что в целом на текущий момент эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная, показатели заболеваемости по совокупности населения ниже расчетных эпидемиологических порогов. За медицинской помощью обратилось более 17 тысяч человек, число госпитализированных больных составило 170 человек.

По информации Натальи Гришиной, регистрируется и групповая заболеваемость респираторными инфекциями в образовательных учреждениях. Частично, в отдельных классах и группах, приостановлен образовательный процесс в 10 школах и в 21 дошкольном образовательном учреждении региона. Полностью закрыты на карантин две школы и один детский сад.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что в регионе прививки от гриппа сделаны почти миллиону нижегородцев, в том числе за счет средств федерального бюджета привито более 300 тысяч детей и 650 тысяч взрослых, входящих в группы риска.