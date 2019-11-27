Тюмень вновь вошла в тройку городов с высоким качеством жизни

Казань, Грозный и Тюмень вошли в тройку российских городов с высоким качеством жизни, говорится в исследовании финансового университета при правительстве РФ. На четвертом – Краснодар, пятерку замыкает Москва.

«В основу исследования положены мнения жителей о работе служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции; развитии образования и культурной инфраструктуры; состоянии жилого фонда и благоустройстве города, работе местных властей; качестве медицинского обслуживания. Еще один критерий – общая оценка положения дел в городе»,— рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Наибольшее число баллов у Тюмени в части оценки качества медицинского обслуживания и работы служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, а также высокая общая оценка положения дел в городе.

Финансовый университет проводит исследования регулярно с 2014 года, в 2019 году они проводились в 78 российских городах с населением более 250 тыс. человек. Ранее Тюмень пять раз признавалась городом с самым высоким качеством жизни населения.

Тюмень также заняла первое место рейтинга по состоянию дорог в российских городах, составленного экспертами Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам проведенных в 2019 году рейдов. В тройку лидеров также вошли Белгород и Барнаул.