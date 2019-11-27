Осужден экс-руководитель ульяновской стройфирмы за кражу 1 млн рублей у клиентов

В Ульяновской области осужден бывший руководитель строительной фирмы, похитивший у клиентов около 1 млн руб. (ч.3 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает областная прокуратура. Ущерб был причинен в период с августа 2013 по июнь 2016 года девяти гражданам.

По данным ведомства, злоумышленник организовал учредительство ООО «Спецпожстрой к», управляя им через подставное лицо. Воспользовавшись положением, мужчина предложил членам правления ГСК «Планета-3» услуги по строительству многоэтажного гаража. Однако после оформления договоров на возведение боксов он не исполнил свои обязательства. Всем внесенным авансом злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима. Суд также лишил его права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью на два года.

Алена Смирнова