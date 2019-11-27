27 ноября, среда
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В John Lobb вдохновились лыжными ботинками 1940-х годов

Культовый британский обувной бренд John Lobb продолжает экспериментировать с мужской классикой. Объектом, попавшим в фокус внимания дизайнеров, стала архивная модель лыжных ботинок 1940-х годов. Ботинки Alder — прочные и модные, с вшитым язычком, мягким валиком в области щиколотки и люверсами Palladium. Модель теперь доступна на облегченной прогулочной подошве в разных вариантах кожи и замши. Какие бы сложности ни подкидывала приближающаяся зима, эта пара готова выдержать любые испытания.

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