В John Lobb вдохновились лыжными ботинками 1940-х годов

Культовый британский обувной бренд John Lobb продолжает экспериментировать с мужской классикой. Объектом, попавшим в фокус внимания дизайнеров, стала архивная модель лыжных ботинок 1940-х годов. Ботинки Alder — прочные и модные, с вшитым язычком, мягким валиком в области щиколотки и люверсами Palladium. Модель теперь доступна на облегченной прогулочной подошве в разных вариантах кожи и замши. Какие бы сложности ни подкидывала приближающаяся зима, эта пара готова выдержать любые испытания.