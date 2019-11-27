КамАЗ открыл фирменный автоцентр на Кубе

КамАЗ открыл фирменный автоцентр в 45 км от Гаваны на территории особой зоны экономического развития «Мариель» на Кубе, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По словам гендиректора Внешнеторговой компании «КамАЗ» Рафаила Гафеева, на территории автоцентра будут организованы учебные классы. За счет наличия нужных запчастей будет обеспечен необходимый уровень технической готовности парка КамАЗ. На сегодняшний день он состоит из 8,5 тыс. грузовиков. Мобильные мастерские позволят обеспечивать выездное обслуживание и ремонт в отдалённых районах острова.

Господин Гафеев добавил, что строительством центра занимался официальный дилер набережночелнинского предприятия – компания Autocentro ZED S.A.

"Ъ-Казань"