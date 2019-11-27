Количество потенциальных банкротов в Нижегородской области выросло на 6,9%

В Нижегородской области к ноябрю проживают 19,1 тыс. потенциальных граждан-банкротов, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 6,9%.

К потенциальным банкротам относят тех, кто имеет просроченный долг более 500 тыс. руб. сроком более 90 дней. В целом по России число таких граждан к 1 ноябрю выросло на 4,9% и достигло 1 млн граждан. Заметнее всего выросло количество потенциальных банкротов в Свердловской (42,3 тыс., +15,1%), Самарской (22,8 тыс., +10,6%) и Челябинской (28,6 тыс., +9,7%) областях.

Ранее по итогам первого квартала года Объединенное кредитное бюро (ОКБ) насчитало 12,2 тыс. потенциальных банкротов Нижегородской области, что составляет 1,1% от общего числа заемщиков.

Анастасия Еремина