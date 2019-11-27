Саратовский депутат просит наказать незаконно высадивших школьницу из трамвая контролеров

В Саратове контролеры, работавшие на одном из трамвайных маршрутов, высадили 12-летнюю школьницу из вагона. Об этом в социальной сети сообщила кондуктор этого вагона на условиях анонимности.

По ее словам, инцидент произошел днем 25 ноября между остановками «Беговая» и «3-й Товарный проезд». Контролеры зашли в вагон на улице Беговой. Они начали проверять наличие документов у пассажиров, пользующихся в том числе единым проездным билетом. Две девочки школьного возраста не смогли предоставить документов при наличии проездного. От кондуктора стали требовать, чтобы она обязала их купить билеты либо высадила. Та отказалась. На нее начали составлять акт о нарушении. Пока женщина подписывала его, один из контролеров обратился к 12-летней девочке с просьбой оплатить проезд либо выйти. Школьница вышла на незнакомой ей остановке. По словам кондуктора, они проехали дальше для разбирательства. Позже стало известно, что девочку нашли родители, а на кондуктора якобы могут завести уголовное дело.

Депутат Саратовской городской думы Николай Островский («Единя Россия») назвал действия контролеров «неправомерными». «Руководство этих горе-«контролеров», считаю, должно донести до своих сотрудников их основную задачу – не допускать безбилетного проезда, а не приставать к детям, к тому же, имеющим на руках единый проездной билет»,- пояснил он и выразил мнение, что «такие действия должны пресекаться и строго наказываться».

Марина Ковалева