В Орле операторам школьного питания задолжали 195 млн рублей

Долг перед поставщиками школьного питания на 1 ноября 2019 года составил 195 млн руб., сообщила пресс-служба администрации Орла. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма увеличилась на 8 млн руб. Тогда операторам были должны 187 млн руб.

По данным мэрии, алгоритм ликвидации заложенности «был выработан на совещании с поставщиками». Согласно ему, администрация до конца 2019 года погасит 30% долгов, а остальное включат в бюджет 2020 года «для дальнейшей последовательной оплаты».

Практически сразу после этого поставщики школьного питания собрали местные СМИ на брифинг, где заявили, что соглашений с мэрией достигнуто не было. «Ни один из бизнесменов не подписал протокол встречи. Выступление сити-менеджера (Александра Муромского — “Ъ-Черноземье”) лишь его точка зрения на данную проблему»,— сообщает «Орелград». Предприниматели также заявили о том, что уже написали открытое письмо губернатору Андрею Клычкову и о возможном обращении в правоохранительные органы.

О том, к чему уже привели долги перед поставщиками, читайте в материале “Ъ” «В СКР заинтересовались школьными обедами».

Александр Прытков