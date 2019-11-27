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Новый собственник «Саратовского завода стройматериалов» обещает возобновить производство «в ближайшее время»

Задолженность по заработной плате перед работниками ЗАО «Саратовский завод стройматериалов» погашена. Об этом со ссылкой на конкурсного управляющего Владимира Агеева сообщает министерство промышленности и энергетики области.

Работники завода не получали зарплату с декабря 2017 года. Производственный процесс на заводе был остановлен в апреле прошлого года. С августа 2018-го на заводе была введена процедура банкротства. Новым собственником завода стал предприниматель ИП Кочетков. Он планирует возобновить производственную деятельность предприятия «в ближайшее время».

В облправительстве создана рабочая группа для решения этого вопроса.

Марина Ковалева


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