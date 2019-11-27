Стоимость транспортной карты в Перми составит 50 рублей

С 1 декабря в Перми поступят в продажу транспортные карты для оплаты проезда в муниципальных маршрутах, работающих по регулируемым тарифам. Стоимость карты составит 50 рублей.

Как сообщается на сайте мэрии, суммы пополнения и период использования карты не лимитированы, в отличие от льготного проездного документа. Карты будут продаваться в отделениях «Почтобанка», список которых будет размещен на сайте МКУ «Гортранс».

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, с 1 февраля 2020 года планируется повысить стоимость проезда в общественном транспорте с 20 руб. до 26 руб. При безналичной оплате тариф будет составлять 24 руб.