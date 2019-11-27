Сумма госконтрактов в Татарстане достигает 15 млрд рублей

В Татарстане на сегодняшний день в рамках реализации нацпроектов 565 госконтрактов, что составляет 100% от запланированных на 2019 год. Контракты были заключены на 14,8 млрд руб. Об этом заявил глава Минэкономики Татарстана Фарид Абдулганиев, сообщает пресс-служба министерства.

«Реализация нацпроектов в Татарстане идет в плановом режиме. Все свои обязательства республика выполнит в срок», - сказал господин Абдулганиев.

Напомним, что на реализацию проектов в Татарстане в этом году выделили 26 млрд руб., в том числе 19 млрд руб. из федерального бюджета. Эти деньги были направлены на строительство и реконструкцию 341 объекта, проведение мирового ЧМ по профматстерству WorldSkills, на приобретение оборудования и улучшение материально-технической базы для 385 объектов.

"Ъ-Казань"