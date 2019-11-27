В Воронеже снесли кафе «Губернатор»

В центре Воронежа демонтировали расположенное на проспекте Революции, 30а кафе «Губернатор». На его месте Центральная управа облцентра намерена в 2020 году обустроить сквер.

По словам руководителя управы Инны Шеиной, в июле 2019 года была готова концепция благоустройства, «включающая устройство плиточного покрытия, установку скамеек, уличных светильников, озеленение».

После этого владельцы «Губернатора» заявили о незаконных действиях властей. О демонтаже заведения заговорили еще в 2012 году, когда суд признал, что участок под кафе был захвачен самовольно. При этом «Губернатор» продолжал работать, а его владельцы уверяли, что занимают участок легально.

Владимир Зоркий