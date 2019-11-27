Внешний управляющий МУЭТ подал в суд на горсовет Уфы

Внешний управляющий МУП «Управление электротранспорта Уфы» (МУЭТ) Данил Рыбалко направил в суды два заявления к городскому совету и администрации. В первом иске, направленном в Верховный суд республики, он требует отменить принятое в мае 2018 года постановление мэрии, которым из муниципальной программы развития транспорта последовательно, в июле 2018, мае 2019 и октябре 2019 годов, были сведены до нуля расходы на обновление подвижного состава, ремонт и модернизацию инфраструктуры МУЭТ.

Второй иск направлен в арбитражный суд республики. В нем внешний управляющий просит горсовет и администрацию включить вопрос о предоставлении МУЭТ целевого финансирования на обновление парка в повестку публичных слушаний по проекту бюджета города на 2020 год. Слушания назначены на 5 декабря.

В своих заявлениях Данил Рыбалко отмечает, что действия администрации как единственного учредителя МУЭТ противоречат требованиям закона о банкротстве, так как собственник или учредитель предприятия должны действовать с учетом интересов кредиторов и не допускать действий, ухудшающих финансовое положение должника. Кроме того, такие действия противоречат уставу города, нарушают права МУЭТ в сфере экономической деятельности, создают препятствия для экономической деятельности предприятия. Согласно уставу города, администрация должна организовывать транспортное обслуживание населения, отметил истец.

Парк МУЭТ насчитывает 151 трамвай со степенью износа 98%. Средний возраст трамвая — 32 года. 70 единиц трамваев «Татра» изношены на 100%. Средняя степень износа 175 троллейбусов, которые эксплуатирует МУЭТ, составляет 98%.

Подробнее о начатом судебном разбирательстве — в ближайшем выпуске "Ъ-Уфа".

Влада Шипилова