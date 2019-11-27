«Эксперт РА» повысил прогноз по рейтингу кредитоспособности Кубани до позитивного

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Краснодарского края на уровне ruАА-. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный. Это, по словам аналитиков агентства, обусловлено ожиданиями по дальнейшей устойчивой тенденции к наращиванию налогового потенциала и финансовой гибкости, а также снижению долговой нагрузки и сохранению сильной позиции по ликвидности.

Агентство отмечает низкую зависимость бюджета Краснодарского края от трансфертов из федерального бюджета. Положительно оценивается высокая диверсификация налоговой базы региона. Отмечается, что край характеризуется умеренно высоким уровнем долговой нагрузки и демонстрирует эффективное управление долговым портфелем.

Отмечается, что впервые кредитный рейтинг Краснодарского края был опубликован в августе 2012 года. При его присвоении применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности региональным и муниципальным органам власти РФ.

Дмитрий Михеенко