В Ульяновской области прокуратура добилась прекращения полномочий депутата

Прокуратура Ульяновской области добилась досрочного прекращения полномочий депутата Красноярского сельского поселения Чердаклинского района из-за сокрытия сведений о доходах и об имуществе. Об этом сообщает региональное ведомство.

Как установила прокуратура, мужчина скрыл информацию о находящихся в его собственности 134 земельных участках и автомобиле. Он также не упомянул об участии в качестве учредителя в уставных капиталах коммерческих структур. Кроме того, злоумышленник не сообщил о принадлежащей его жене квартире и полученных в прошлом году доходах.

После первого вмешательства прокуратуры депутату сделали предупреждение. Несмотря на это, ведомство направило в суд исковое заявление, требуя ужесточить наказание. Не дожидаясь судебного решения, орган местного самоуправления выполнил требование прокурора и прекратил полномочия депутата досрочно.

Алена Смирнова