Бывшего замначальника отдела СКР по Пермскому району осудили на семь лет

Бывший первый замначальника отдела СУ СКР по Пермскому району Эдгар Саркисян признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве. Судья Дзержинского суда Перми Ольга Лядова приговорила его к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафу в размере 9 млн руб. и лишению специального звания майор юстиции.

Как установило следствие и суд, летом 2018 года первый замначальника отдела СКР по Пермскому району Эдгар Саркисян решил поучаствовать в конфликте между несколькими бизнесменами. Интересы одного из них представлял бывший сотрудник прокуратуры Василий Белкин. Ему Саркисян и предложил помочь с решением вопроса о возбуждении дела в отношении контрагента, попросив за это 9 млн руб. для передачи сотрудникам полиции. Бывший прокурор сообщил о противоправном предложении в ФСБ и в дальнейшем действовал под контролем оперативников.

В августе 2018 года Эдгар Саркисян был арестован и провел в СИЗО два месяца, позже меру пресечения ему изменили на домашний арест. Вины в предъявленном обвинении он не признал и намерен обжаловать приговор суда.