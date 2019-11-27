Мощность крупнейшей подстанции на северо-востоке Краснодара увеличена вдвое

Сегодня, 27 ноября, после масштабной реконструкции введена в эксплуатацию подстанция 110 киловольт «Лорис», питающая десять населенных пунктов пригорода Краснодара, международный аэропорт «Пашковский», промышленные объекты северо-восточной части краевой столицы. Работы на объекте проводились в рамках инвестиционной программы компании «Россети Кубань», всего в реконструкцию было вложено 422 млн руб.

«Мощность подстанции “Лорис” увеличена практически вдвое, - с 65 МВА до 105 МВА. Благодаря ее реконструкции повышена надежность электроснабжения десяти поселений, где проживают 75 тыс. человек и расположены более 60 соцобъектов, - сообщил генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Сергей Сергеев. Он также уточнил, что объект был возведен почти 40 лет назад. «Построить новую подстанцию всегда намного проще и дешевле, чем реконструировать старую. Работы на этом объекте велись без отключения потребителей, что связано с дополнительными сложностями», - рассказал господин Сергеев.

Подстанция «Лорис» оснащена современным оборудованием, позволяющим дистанционно управлять системами энергообъекта. В рамках реконструкции были установлены два новых трансформатора отечественного производства (25 и 40 МВА). Всего на объекте сейчас работают три трансформатора, что дает энергетикам возможность проводить ремонтные работы без введения ограничений для потребителей.

Обновленный энергообъект питается от подстанции 220 «Витаминкомбинат» по линии электропередачи 110 кВ «Витаминкомбинат-Лорис» протяженностью 17,5 км. И от подстанции 220 «Восточная промзона» по линии 110 кВ «Восточная промзона – Лорис» протяженностью 6,6 км.

«Краснодар довольно длительный период испытывал недостаток энергетических мощностей и эта территория не исключение. За последние три года благодаря инвестиционной программе компании «Россети Кубань» на 15 электропитающих центрах были увеличены мощности. Эта работа сказывается на качестве жизни краснодарцев», - рассказал мэр города Евгений Первышов.

Как отметил гендиректор ПАО «Кубаньэнерго», в текущем году будет окончена реконструкция еще двух действующих подстанций: «Северной» и «ОБД». В будущем году работы будут вестись на четырех подстанциях, самый знаковый для города объект — подстанция «Ангарская», приступим к ее строительству в первом квартале 2020 года», - заявил господин Сергеев.

Андрей Ульченко