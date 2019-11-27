Красноярский край занял второе место в России по импорту драгоценностей

Два региона Сибирского федерального округа вошли в десятку крупнейших импортеров драгоценных камней, металлов и изделий из них в России. Красноярский край занял второе место, уступив только Москве, а Новосибирская область расположилась на десятой строчке. Об этом сообщили в аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным аналитиков, за восемь месяцев 2019 года в страну ввезены драгоценности на сумму более $658 млн. Это почти на 45,75% больше, чем годом ранее. При этом 98,7% импорта в денежном выражении приходится на первую десятку регионов.

Красноярский край ввез драгоценных камней, металлов и изделий на сумму $179 млн. Впереди оказалась только Москва, которая скупила драгоценных товаров на сумму $286,5 млн. На третьей строчке — Санкт-Петербург, импортировавший драгоценности на сумму около $60 млн. Десятку лидеров рейтинга замыкает Новосибирская область с объемом импорта на сумму $1,45 млн.

Остальные сибирские регионы ввезли драгоценностей на сумму менее $120 тыс. каждый. В FinExpertiza отметили, что Кемеровская область и Республика Алтай за период исследования не импортировали драгоценности, поэтому не попали в рейтинг.

Первые позиции по объему импорта в Россию в денежном выражении заняли в этом году ювелирные изделия (30,1%), отходы и лом драгоценных металлов (28%), алмазы (18,2%) и платина (12%). Наиболее активно ввозили отходы и лом для извлечения из них драгоценных металлов предприятия Красноярского края: они скупили более 51% от всего объема импорта этого товара в стране. Это составило почти $95 млн.

Вета Наумова