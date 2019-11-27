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ОНФ проверит ФАПы Краснодарского края

Общероссийский народный фронт Краснодарского края проверит фельдшерско-акушерские пункты в регионе, где год назад были обнаружены нарушения доступности и качества оказания медпомощи. Как сообщили в организации, в 2018 году на особый контроль было взято шестнадцать ФАПов. Основными нарушениями явились аварийное состояние зданий, нехватка врачей и необходимость замены устаревшего медоборудования.

Промежуточные проверки в июле 2019 года показали, что исполнение по устранению нарушений составило 81% от плана. По данным ОНФ, сегодня на балансе краевой администрации находятся более 650 ФАПов во всех районам края. Под особым контролем находятся три учреждения, где работы не выполнены в срок, и 22 учреждения, по которым работы запланированы на ближайшее время. Обнаруженные нарушения будут переданы в министерство здравоохранения края для их устранения.

Василий Хитрых


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