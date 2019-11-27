Лишение Олега Дерипаски кипрского гражданства не отразится на «Группе ГАЗ» Бизнесмен на раз доказывал, что отдает приоритет интересам предприятия.

Лишение Олега Дерипаски кипрского паспорта, о чем сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на газету Politis, не повлечет за собой сколько-нибудь серьезных последствий для «Группы ГАЗ», собственником которой является этот предприниматель.

Такое мнение «КоммерсантъFM Нижний Новгород» высказал экономический обозреватель Константин Барановский.

По словам собеседника «ЪFM НН», пересмотру кипрскими властями решений о выдаче «золотых паспортов» 26 крупным предпринимателям, в том числе, россиянам, по программе «Гражданство за инвестиции», предшествовала грамотная информационная кампания, сформировавшая негативное мнение в отношении работы с обладателями так называемых «токсичных денег», которые на самом деле таковыми являются не всегда.

Константин Барановский отметил также, что Олег Дерипаска очень плотно занимается проблемами «Группы ГАЗ» и непосредственно ГАЗа как предприятия, и идет на определенные неудобства и даже жертвы, чтобы предприятие работало, и чтобы ситуация с ним лично не отражалась на функционировании предприятия. Сам бизнесмен не раз давал понять, что относится к ГАЗу не только как к своему активу, но и как к предприятию, на котором работают десятки тысяч нижегородцев. Эксперт считает, что Дерипаска не сдал предприятие перед лицом неблагоприятных обстоятельств, и это делает ему честь.

Эксперт считает, что лишение кипрского гражданства как таковое осложнит жизнь Олега Дерипаски, но вряд ли повлияет на его экономическую деятельность, а, соответственно, и на «Группу ГАЗ», и на Горьковский автомобильный завод как головное предприятие холдинга.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Олег Дерипаска получил кипрское гражданство в марте 2018 года.