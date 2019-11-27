Челябинца задержали по подозрению в угонах корейских автомобилей

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области задержали по подозрению в угонах автомобилей корейского производства 47-летнего жителя областного центра.

Как сообщают в полицейском главке, подозреваемый вскрывал машины и совершал их хищение в темное время суток в разных районах Челябинска. Установлена его причастность к девяти преступным эпизодам. Дома у задержанного полицейские нашли сканер, с помощью которого он отключал охранную сигнализацию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Автомобили изъяли и вернули собственникам. Подозреваемый отправлен под домашний арест.