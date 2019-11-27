Из-за найденных на балаковских свалках ртутных ламп возбудили уголовное дело

В Балаковском районе возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с опасными отходами (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба саратовского СУ СК.

По версии следствия, на несанкционированных свалках в Балаково и Балаковском районе были обнаружены ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки - отработанные, битые и бракованные. Всего на пяти свалках найдено 2,2 тыс. единиц, относящихся к отходам первого класса опасности (чрезвычайно опасные отходы, создающие угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде).

Ртутные лампы и ртутьсодержащие трубки изъяты и переданы специализированной организации для утилизации.

Ведется следствие, в том числе устанавливается круг лиц, причастных к незаконному сбросу опасных отходов.

Марина Ковалева