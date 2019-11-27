Продажи смартфонов на Юге России выросли на 5%

По итогам девяти месяцев этого года на Юге России было продано 2,6 млн смартфонов на сумму 42 млрд руб., сообщает пресс-служба объединенной компании «Связной/Евросеть». По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года в штучном выражении продажи выросли на на 5%, а в денежном — на 9%.

«Тенденции на южном рынке смартфонов повторяют общероссийские. Более существенный рост в деньгах, нежели в штуках, обусловлен тем, что люди покупают гаджет на несколько лет и выбирают современные, а соответственно, и наиболее дорогостоящие модели. Так, по итогам 9 мес 2019 года средняя цена смартфона на Юге составила 15,8 тысяч рублей, в то время как в аналогичном периоде 2018 года она была на 3% меньше», — передает пресс-служба слова управляющего Южным филиалом компании «Связной» Вячеслава Орлова.

В Топ-3 брендов по количеству продаж вошли Samsung, Honor и Apple. В денежном выражении лидером также стал Samsung, на втором месте Apple, а на третьем — Honor. Наибольшим спросом (22%) пользовались смартфоны стоимостью от 5 до 8 тыс. руб, при этом наибольший прирост показали продажи в ценовых категориях от 8 до 10 тыс. руб. и от 15 до 18 тыс. руб.

Дарья Голякова