В МИДе предложили расширить «закон Димы Яковлева»

МИД России поставил вопрос о возможности распространить «закон Димы Яковлева» на все страны, где нарушаются права россиян, а не только на США. С таким предложением в Совете федерации выступил замдиректора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский.

«Вполне возможно, имеет смысл подумать над тем, чтобы сделать этот закон более универсальным, не ограничивая его действие только гражданами США, а если такие случаи наблюдаются и в других иностранных государствах, то его возможно было бы также применять и в этих ситуациях»,— сказал господин Голубовский (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что действие закона не ограничивается запретом на усыновление российских детей, но и «предлагает целый набор мер», которые могут применить к гражданам США, причастным к преступлениям против граждан России. По мнению Руслана Голубовского, для «универсальности» закона из него можно убрать указание США.

Напомним, «закон Димы Яковлева» ввели в России в ответ на «акт Магнитского» США в 2013 году. Закон назвали в честь 21-месячного мальчика Димы, которого усыновил американец в 2008 году и оставил одного в закрытом автомобиле на солнце. Мальчик погиб, а суд оправдал усыновителя. Закон вводит запрет на усыновление российских детей гражданами США, а также на работу на территории страны организаций по подбору и передаче детей на усыновление гражданам США.

За последние семь лет число усыновленных иностранцами сирот из России сократилось в девять раз.

Подробнее о последствиях «закона Димы Яковлева» читайте в материале “Ъ” «Дети в детские дома не с Луны падают».