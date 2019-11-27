Ozon решил привлечь уральских предпринимателей к доставке и выдаче товаров

Интернет-ритейлер Ozon запустил на территории Уральского федерального округа (УрФО) программу по развитию доставки на «последней миле». Ритейлер предлагает местным предпринимателям несколько направлений для сотрудничества — открытие агентских пунктов выдачи, установка постаматов и оказание курьерских услуг по доставке заказов. Уральским предприятиям также предлагается сдавать свои площади в аренду для постаматов либо устанавливать их самостоятельно.

В первые три месяца Ozon планирует платить предпринимателям двойную ставку вознаграждения за каждый выданный заказ. В зависимости от местоположения, площади помещения, его оснащения и использования брендинга, ритейлер предлагает зарабатывать 50-90 руб. за выданный заказ. Помимо этого, маркетплейс предусматривает защиту от конкуренции, по которой в радиусе от нескольких сотен метров других точек выдачи Ozon не будет. За доставку заказов в постамат предприниматели получат 160 руб., за клиентский заказ — 130 руб.

Ozon также предлагает предпринимателям финансирование стартовых затрат через свою онлайн-платформу, специальную программу для обучения персонала и предоставление бесплатных брендированных вывесок, плакатов и других рекламных материалов.

В пресс-службе Ozon сообщили, что сейчас в Екатеринбурге работают 285 постаматов и 65 пунктов выдачи заказов. За 2019 год клиенты интернет-площадки сделали порядка 660 тыс. заказов, что в два раза больше показателя за прошлый год. Ритейлер полагает, что такая динамика требует «быстрого масштабирования каналов доставки».

Дарья Соколова