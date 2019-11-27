Жители Приволжья потратили на смартфоны 55 млрд рублей с начала года Чаще всего они покупают Honor и Samsung

За девять месяцев года в регионах Приволжья было продано 3,8 млн шт. смартфонов, сообщает объединенный ритейлер «Связной» и «Евросеть». В количественном выражении рынок не изменился по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в денежном вырос на 6% до 55 млрд руб.

Самыми популярными брендами по количеству проданных смартфонов стали Honor, Samsung и Huawei. При этом больше всего денег покупатели потратили на модели бренда Samsung. Средняя цена гаджета выросла на 700 руб. и составила 14,3 тыс. руб.

По словам управляющего Поволжским филиалом «Связного» Александра Воронина, тенденции на рынке повторяют общероссийские. «Рост в денежном выражении обусловлен тем, что люди покупают гаджет на несколько лет и предпочитают более современные, а значит и более дорогостоящие модели»,— сообщил господин Воронин.

Анастасия Еремина