Суд продлил конкурсное производство на «Багаевском консервном заводе»

Арбитражный суд Ростовской области продлил конкурсное производство в отношении ЗАО «Багаевский консервный завод» до 26 мая 2020 года. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. О продлении процедуры ходатайствовал конкурсный управляющий в связи с необходимостью завершения мероприятий, предусмотренных законом о банкротстве.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, арбитражный суд признал ЗАО «Багаевский консервный завод» банкротом в марте этого года. Такое решение суд принял по ходатайству временного управляющего ЗАО Елены Лазаревой, которая по итогам процедуры наблюдения (длилась с мая 2017 года) пришла к выводу, что восстановить платежеспособность предприятия невозможно.

Производство ЗАО «Багаевский консервный завод» было создано на базе одноименного советского предприятия. ЗАО располагает линиями по переработке огурцов и производству овощной икры, участками по производству варенья, джемов, цехами по переработке ягод и фруктов, а также холодильными мощностями. По данным «СПАРК-Интерфакс» в 2017 году предприятие получило 367,8 млн руб. выручки, чистый убыток составил 77,6 млн руб.

Подробнее о деле банкротства завода читайте в материале “Ъ-Юг” «''Багаевский консервный завод''» не вышел из кризиса».

Дарья Голякова