В Геленджике снова затягивается реконструкция канализации

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил депутатам Законодательного края, что в городе-курорте затягивается решение одной из самых острых городских проблем – реконструкция канализации. По данным мэра, ООО «Лидер», которое еще в 2018 году заключило концессионное соглашение о модернизации канализационной системы, до сих пор не приступило к реализации проекта.

Финансирование проекта предусмотрено в объеме более 2 млрд руб., основная часть средств выделяется из федерального бюджета. «Средства готовы к освоению, но в 2019 году «Лидер» не приступил к первому этапу проекта – строительству нового глубоководного канализационного впуска»,– заявил Алексей Богодистов.

Анна Перова, Краснодар