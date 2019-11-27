Уральский Сбербанк разрешил переводы по бизнес-картам

Уральский банка Сбербанк с 28 ноября запустит переводы по бизнес-картам. Предприниматели Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, а также ХМАО, ЯНАО и Республики Башкортостан смогут переводить и получать деньги на бизнес-карты и карты физлиц по их номерам без указания дополнительных реквизитов.

Как сообщили в пресс-службе банка, услуга будет доступна клиентам-держателям дебетовых бизнес-карт. Комиссия за перевод с бизнес-карт составит 1,5% (минимум — 50 руб.), с карты физлица на бизнес-карту — 1% (минимум — 50 руб.).

Директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов напомнил, что ранее, чтобы оплатить услугу поставщика или пополнить расчетный счет нужно было оформлять платежное поручение.

В банке отметили, что с 5 ноября эта услуга уже стала доступна клиентам Поволжского и Центрально-Черноземного территориальных банков Сбербанка.